BPOLD-B: Nach Angriff auf Bundespolizisten Haftbefehl vollstreckt

Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - Am Sonntagnachmittag gerieten zwei Männer am S-Bahnhof Treptower Park in eine gewaltsame Auseinandersetzung, bei der ein Mann ein Messer gezogen haben soll. Die Bundespolizei nahm beide vorläufig fest. Gegen 14:45 Uhr gerieten ein 48-jähriger Pole und ein 43-jähriger Bulgare in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Pole dem Bulgaren mit der Faust aufs Auge geschlagen ...

