Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl einer Crossmaschine

Geraberg (ots)

Eine oder mehrere unbekannte Personen verschafften sich in der Zeit vom 04. April, 21:30 Uhr bis zum 05. April, 14:30 Uhr unberechtigten Zutritt zu einem Grundstück in der Bahnhofstraße und versuchten aus einer verschlossenen Garage eine Crossmaschine zu entwenden. Vermutlich wurden der oder die unbekannten Personen bei der Tathandlung gestört und verließen das Grundstück ohne Beutegut in unbekannte Richtung. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601-124 (Bezugsnummer 0087984/2025) entgegen.(nn)

