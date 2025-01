Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Auto beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstagmittag (23.01.2025) einen geparkten Renault in der Gablenberger Hauptstraße beschädigt und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte streifte den Renault auf Höhe der Hausnummer 16a zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr am linken vorderen Kotflügel, sodass auch der Reifen platzte und fuhr anschließend davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

