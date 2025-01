Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Klüger als Betrüger - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (22.01.2025) eine 55 Jahre alte Frau festgenommen, die versucht haben soll, eine 97-Jährige um Wertsachen im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu betrügen. Die 97 Jahre alte Frau erhielt gegen 14.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr vorgaukelte, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Ihre 68-jährige Tochter, die sich im selben Raum wie ihre Mutter aufhielt, erkannte den Betrug sofort und übernahm das Telefongespräch, während sie parallel die Polizei verständigte. Gemeinsam mit den Beamten gelang es der Frau, eine fingierte Geldübergabe einzuleiten. Als einige Zeit später die mutmaßliche Abholerin klingelte, nahmen die Beamten sie fest. Bei der Durchsuchung der 55-Jährigen fanden sie über Tausend Euro Bargeld und mehrere Handys, die nun ausgewertet werden müssen. Die 55-jährige slowakische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag (23.01.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ, in Vollzug setzte und die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

