Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autobrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

An der Steckfeldstraße haben am frühen Donnerstagmorgen (23.01.2025) ein Auto und mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien gebrannt. Ein Anwohner hörte gegen 03.35 Uhr Knallgeräusche und sah, als er aus dem Fenster schaute, dass Flammen aus dem geparkten Mercedes schlugen. Alarmierte Polizisten stellten daraufhin auch mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien fest, die angezündet worden waren. Ob der Mercedes durch eines der brennenden Wahlplakate in Brand geriet, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Schaden am Mercedes beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Ein daneben geparkter BMW wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell