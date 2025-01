Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Stahltor geprallt

Stuttgart-Münster (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch (22.01.2025) hat sich ein 42 Jahre alter Mann in der Neckartalstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Daimler-Fahrer war gegen 16.30 Uhr in Richtung Münster unterwegs und wollte offenbar einen 64-jährigen Mazda-Fahrer überholen, bevor sich die beiden Fahrstreifen dort auf eine verengen. Hierbei verlor er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich drehte und mit dem Heck gegen ein Tor auf der rechten Straßenseite prallte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme gab es Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Neckartalstraße.

