POL-MFR: (882) Exhibitionist in Dinkelsbühl aufgetreten - Zeugen gesucht

Dinkelsbühl (ots)

Am Samstagabend (17.08.2024) zeigte sich ein Unbekannter in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 23-jährige Frau war gegen 19:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg entlang der Wörnitz von der Straße "Am Brühl" kommend in Richtung Inselweg unterwegs. Hier begegnete sie einem Mann, der sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung "Am Brühl". Alarmierte Streifen der Polizei Dinkelsbühl fahndeten nach dem Täter - ohne Erfolg.

Zu der unbekannten Person liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kräftige Statur. Bekleidung: oranges Poloshirt, grüne Basecap (Schirmmütze), beigefarbene kurze Hose.

Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Kripo Ansbach die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

