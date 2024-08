Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (881) Unfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün?

Fürth (ots)

Am Sonntagvormittag (18.08.2024) kam es im Kreuzungsbereich Schwabacher Straße/Theresienstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei Fürth sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können.

Der 38-jährige Fahrer eines VW fuhr gegen 11:00 Uhr zusammen mit seiner Beifahrerin (27) auf der Schwabacher Straße stadtauswärts. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stieß er mit einem Mitsubishi (Fahrer 33, Beifahrer 15) zusammen, der auf der Theresienstraße in Richtung An der Post fuhr. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den stark beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Da es widersprüchliche Aussagen über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt gibt, sucht die Verkehrspolizei Fürth nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diesbezügliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0911/973997-115 entgegengenommen.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell