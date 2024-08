POL-MFR: (880) Tödliche Auseinandersetzung in Schwabach

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Samstag (17.08.2024) griff ein Unbekannter einen 40-jährigen Mann in Nürnberg-Eberhardshof an und entwendete dessen Handy. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der 40-Jährige saß gegen Mitternacht in einem Hauseingang in der Schumannstraße, als ihm ein unbekannter Mann gegenübertrat. Unter Androhung von Gewalt forderte dieser den Geschädigten auf, Bargeld ...

