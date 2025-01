Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich mit Falschgeld bezahlt -Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (21.01.2025) im Bereich der Friedrichstraße einen 25-jährgen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Der 25-Jährige soll am Samstag (11.01.2025) in einer Diskothek an der Friedrichstraße mit einem gefälschten 20-Euro-Schein bezahlt haben. Polizeibeamte erkannten gegen 09.00 Uhr den Tatverdächtigen wieder und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten weitere gefälschte 20-Euro-Scheine aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

