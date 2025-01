Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (21.01.2025) einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 12.30 Uhr an der Lazarettstraße und fanden bei ihm zahlreiche Druckverschlusstüten, in denen sich verschiedenste Betäubungsmittel und Drogenersatzstoffe, darunter mutmaßlich Amphetamin, MDMA, LSD und Ecstasy-Tabletten, befanden. In seinem Zimmer fanden die Beamten bei der Durchsuchung noch weitere Drogen und Drogenersatzstoffe sowie Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (22.01.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

