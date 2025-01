Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Leitplanke und Roller gefahren - 54-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (21.01.2025) in der Nord-Süd-Straße ist ein 54 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Mann fuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem Mercedes in der Nord-Süd-Straße von der Autobahn in Richtung Heilbrunnenstraße. Dabei kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke, bevor er nach rund 100 Metern gegen den Roller des 54-Jährigen prallte, der vor ihm fuhr. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Roller der Marke Sym sowie am Mercedes entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

