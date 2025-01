Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt - Mutmaßliche rabiate Ladendiebin vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.01.2025) eine 17 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die gemeinsam mit einer unbekannten Komplizin in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Waren gestohlen haben soll. Ein Detektiv beobachtete die beiden jungen Frauen, wie sie gegen 19.10 Uhr das Geschäft betraten. Während die Unbekannte die Waren in einer mitgebrachten Tüte verstaut haben soll, soll die 17-Jährige die Gegenstände in ihre Jackentasche gesteckt haben. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, sprach sie der Detektiv an. Die Tatverdächtige soll sich dann gegen das Festhalten gewehrt haben, während ihrer Komplizin unerkannt die Flucht gelang. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die 17-Jährige daraufhin vorläufig fest und übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten. Ihre Komplizin ist etwa 17 Jahre alt, sehr schlank, hatte blonde lange Haare und trug einen langen beigefarbenen Mantel. Sie hatte eine Tasche der Marke New Yorker dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

