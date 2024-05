Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Einbruch in Gemeinschaftsschule - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2024) ist ein Einbruch in der Neumünsterstraße in die dortige Gemeinschaftsschule polizeilich bekannt geworden.

Die Tat müsste über die freien Schultage von Dienstag bis Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr geschehen sein. Eine nähere Eingrenzung des Tatzeitraumes konnte bisher nicht erfolgen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude und durchsuchte dort mehrere Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch führt die Kriminalpolizei Bad Segeberg und ruft Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich der Schule wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell