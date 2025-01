POL-S: Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.01.2025) eine 17 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die gemeinsam mit einer unbekannten Komplizin in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Waren gestohlen haben soll. Ein Detektiv beobachtete die beiden jungen Frauen, wie sie gegen ...

mehr