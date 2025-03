Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

06.03.2025, 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in eine Gaststätte in der Wolfsburger Innenstadt ein und entwendeten eine bisher nicht bekannte Anzahl an Spirituosen sowie ein Sparfach.

Der Eigentümer entdeckte am Donnerstagmorgen eine beschädigte Fensterscheibe und verständigte die Polizei. Bei der Spurensicherung stellte sich heraus, dass die Scheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen worden war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Tatzeit zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr am Donnerstagmorgen liegen.

Auch wenn zu dieser Zeit nicht sehr viel Verkehr in dem Bereich herrscht, hoffen die Ermittler trotzdem darauf, dass Zeugen durch das Zerschlagen der Scheibe aufmerksam geworden sind und Beobachtungen gemacht haben, die interessant für die Aufklärung des Einbruchs sein können. Hinweise bitte telefonisch unter der Nummer 05361/46460.

