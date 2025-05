Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (03.05.2025) brachen noch unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Charlottenstraße in Ludwigsburg ein. Indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten, gelangten die Diebe in den Verkaufsraum, aus dem sie eine Kasse und eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenpackungen verschiedener Marken stahlen. Derzeit wird der Wert des Diebesguts auf eine etwa dreistellige Summe geschätzt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen und bittet diese sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell