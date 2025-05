Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim/Mundelsheim: 46-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen sowie einen weiteren Geschädigten nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (04.05.2025) gegen 16.00 Uhr in Pleidelsheim ereignete.

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 46 Jahre alter VW-Golf-Lenker in der Mundelsheimer Straße einem vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Opel-Lenker auf.

Der 39-jährige Opel-Fahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.800 Euro belaufen.

Unmittelbar nach der Kollision fuhr der 46-Jährige kurz auf ein angrenzendes Tankstellengelände, ehe er seine Fahrt auf der Kreisstraße 1700 in Richtung Mundelsheim mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit fortsetzte. Ein Zeuge hatte die Situation erfasst und folgte dem 46-jährigen Lenker des hellblauen VW.

An der Einmündung zur Kreisstraße 1611 rechnete ein noch unbekannter Pkw-Lenker mutmaßlich nicht mit der hohen Geschwindigkeit des 46-Jährigen und bog von Steinheim-Höpfigheim kommend nach rechts in Richtung Mundelsheim ab. Der VW-Lenker überholte den Unbekannten daraufhin, mutmaßlich um eine Kollision zu verhindern, über eine Sperrfläche und fuhr in Richtung Mundelsheim weiter.

Der 46-Jährige konnte kurz darauf ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen sowie der Lenker oder die Lenkerin des auf der K1700 überholten Pkws, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

