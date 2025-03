Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfallbilanz 2024: Weniger Unfälle - weniger Verunglückte

Kreis Viersen (ots)

Am heutigen Montag stellten der leitende Polizeidirektor Sebastian Wessel, Abteilungsleiter Polizei, und Polizeioberrat Peter Tillmanns, Leiter der Direktion Verkehr, den Jahresrückblick zur Verkehrsunfallentwicklung 2024 vor. "Blicken wir auf die statistischen Zahlen des Jahres 2024 stellen wir fest, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle in der Gesamtzahl um 2,2 Prozent zurückgegangen ist; die Anzahl der Verunglückten in der Gesamtbetrachtung sank um 3,5 Prozent. Besonders erfreulich ist, dass die Anzahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Kindern bis 14 Jahren um 13,2 Prozent gesunken ist, ebenso wie die Anzahl der verunglückten zu Fuß Gehenden um 12,4 Prozent. Auch die Anzahl der verunglückten Fahrrad- oder Pedelec-Fahrenden ging um 12 Prozent zurück.", so LPD Wessel. "Einen Anstieg verzeichnen wir bei den Unfällen, an denen Elektrokleinfahrzeuge, insbesondere E-Scooter, beteiligt waren.", so POR Tillmanns. Im Jahre 2024 waren es 39 Unfälle, im Jahr davor waren es 31 Unfälle. Blicken wir einige Jahre zurück, sehen wir im Jahr 2020 lediglich fünf Unfälle. "Leider ist es so, dass bei 33 von den 39 Unfällen die Fahrerinnen und Fahrer der Elektrokleinstfahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol standen", so POR Tillmanns weiter. "Es muss jeder wissen, dass so ein E-Scooter ein Fahrzeug und kein Spielzeug ist". Ein Schwerpunkt im Verkehrssektor bildet unzweifelhaft die Präventionsarbeit. Beispielhaft seien hier die bei der Polizei Viersen entwickelten Kampagnen 'Du hast es in der Hand' und 'Schalt die Birne ein' zu nennen. "Mit der in der letzten Woche gestarteten Kampagne zum Blickkontakt wollen wir aus einer anderen Perspektive die Grundregel der Straßenverkehrsordnung in den Fokus nehmen. Gerade wenn es an Einmündungen oder Kreuzungen darum geht, abzubiegen, sollte man genau hinsehen und den Blickkontakt suchen. Auch wenn die neuen Piktogramme an ausgewählten Stellen auf den Radwegen aufgesprüht werden, gilt der Appell zum Blickkontakt natürlich an alle! Autofahrende, Rad- und Pedelec Fahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger.", betont POR Tillmanns. Die Verkehrsunfallbilanz 2024 finden sie auf der Seite der Polizei Viersen unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/jahresrueckblick-verkehrsunfallentwicklung-2024 /wg (271)

