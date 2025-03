POL-VIE: Drei Kellerräume in zwei Mehrfamilienhäusern aufgebrochen - Haben Sie etwas gesehen?

Niederkrüchten-Brempt (ots) - Am 15. März berichtete die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt in Niederkrüchten-Brempt. Die Mordkommission der Polizei Mönchengladbach hatte die Ermittlungen am Samstagabend aufgenommen. Die 45-jährige schwerverletzte Frau befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus, und ...

