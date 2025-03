Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Brempt: POL-MG - Nachtrag zu gemeinsamer Pressemeldung von Staatsanwaltschaft, Polizei Mönchengladbach und der Polizei Viersen vom 15.März

Niederkrüchten-Brempt (ots)

Am 15. März berichtete die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt in Niederkrüchten-Brempt. Die Mordkommission der Polizei Mönchengladbach hatte die Ermittlungen am Samstagabend aufgenommen. Die 45-jährige schwerverletzte Frau befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus, und ihr Zustand ist stabil.

Gegen den 47-jährigen getrenntlebenden Ehemann wurde am Sonntag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und er konnte an die Justiz übergeben werden.

Der Ermittlungsstand zur Motivlage dauert weiter an.

