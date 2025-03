Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisierter und flüchtiger Unfallfahrer eines "geborgten" PKW in Brüggen-Bracht plagte dann doch noch das schlechte Gewissen und er kam zurück

Brüggen-Bracht (ots)

Am 15.03.2025 "borgte" sich ein 34-Jähriger den PKW seiner unwissenden Vermieterin aus, um damit eine Spritztour zu unternehmen. Auf der Straße Boerholz übersah er, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug abbiegen wollte und fuhr in dessen Fahrertüre. Bei diesem Aufprall stieß der Fahrer dieses PKW mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe und wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher floh mit dem demolierten PKW von der Unfallörtlichkeit und stellte den Wagen auf einem, in der Nähe befindlichen Parkplatz, ab. Was er bei seiner Flucht nicht bemerkte war, dass der andere Unfallbeteiligte nicht untätig blieb und diesen dabei verfolgte. Auf dem Parkplatz sprach das Unfallopfer den Fahrer auf dessen Verhalten an, wobei dieser den Bereich kommentarlos und fußläufig verließ. Scheinbar plagte den Unfallfahrer nach einiger Zeit dann doch sein schlechtes Gewissen und er kam zum Abstellort zurück, um sich zu stellen. Von dem Unfallfahrer ging ein starker Alkoholgeruch aus, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein konnte er nicht abgeben, da er noch nie einen besessen hatte. Gegen die Vermieterin und Halterin des PKW wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, da sie den Schlüssel des PKW nicht sorgsam aufbewahrte.

