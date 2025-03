Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnen brennen in Tiefgarage - ein Fahrzeug beschädigt

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Dülken, auf der Tilburger Straße zu einem Brand in einer Tiefgarage. Aus noch nicht gänzlich geklärter Ursache gerieten zwei Mülltonnen in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer schließlich. Verletzt wurde niemand, jedoch wurde ein Fahrzeug durch den Brand beschädigt. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, erschien auch die Polizei am Einsatzort, sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sollten Sie in der fraglichen Nacht, bzw. am späten Freitagabend auf der Tilburger Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (261)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell