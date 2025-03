POL-VIE: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Nettetal-Lobberich (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, die Tür zu einem Lagerraum auf dem Gelände einer Tankstelle an der Steyler Straße aufzubrechen. Sie scheiterten an der metallenen Tür. Die Tatzeit dürfte nach den ersten Ermittlungen bei etwa 3 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag liegen. Wer hat in dieser Zeit ...

