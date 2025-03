Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchsversuch auf Tankstelle - Haben Sie etwas beobachtet?

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, die Tür zu einem Lagerraum auf dem Gelände einer Tankstelle an der Steyler Straße aufzubrechen. Sie scheiterten an der metallenen Tür. Die Tatzeit dürfte nach den ersten Ermittlungen bei etwa 3 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag liegen. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Steyler Straße bis hin zur niederländischen Grenze gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 021627377-0 bei der Polizei. /hei (257)

