Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall beim Abbiegen - Radfahrer wird leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Dienstagvormittag, um 11:15 Uhr, kam es zu einem Unfall an der Ecke Ludwig-Jahn-Straße / Rue de Sees. Ein 70-jähriger Radfahrer aus Tönisvorst fuhr auf der Ludwig-Jahn-Straße und wollte an der Kreuzung zur Rue de Sees nach links in Richtung Krefelder Straße abbiegen. Ein 46-jähriger Radfahrer war bereits auf der Rue de Sees in Richtung Krefelder Straße unterwegs und wollte hier nach links in die Ludwig-Jahn-Straße abbiegen. Der 70-Jährige bremste, um eine Kollision zu vermeiden, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dadurch wurde er leicht verletzt. Abbiegefehler sind die häufigste Ursache für Unfälle. Wir appellieren an alle: Seien Sie vorausschauend unterwegs. Ein schneller Blicks von links nach rechts reicht nicht, achten Sie genau auf den Verkehr. So können Sie solche Unfälle vermeiden. /jk (254)

