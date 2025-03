Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 59-jähriger Radfahrerin angefahren und leicht verletzt

Viersen (ots)

Eine 57-jährige Nettetalerin verließ am Dienstag, 11.03.2025 gegen 14:36 Uhr mit ihrem Pkw die BAB61 an der Abfahrt Nettetal. Im Kreuzungsbereich der angrenzenden B509 missachtete sie den Vorrang einer sich bereits im Kreuzungsbereich auf dem Fahrradüberweg befindlichen 58-jährigen Radfahrerin aus Viersen. Es kam zur Kollision, in Folge derer die Fahrradfahrerin stürzte und sich am Knie verletzte. Sie wurde, zwecks weiterer Untersuchungen, in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell