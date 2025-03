Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfälle mit Radfahrbeteiligung am Montag

Tönisvorst-Vorst (ots)

Gestern ereigneten sich zwei Unfälle, bei denen Radfahrende verletzt wurden. Der erste Unfall passierte gegen 14:40 Uhr. Eine 36-Jährige aus Nettetal fuhr in der Grenzwaldstraße in Kaldenkirchen in Richtung Ringstraße. Die Kreuzung zur Ringstraße wollte sie geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer 74-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Nettetal. Diese fuhr in der Ringstraße aus Richtung Buschstraße und wollte mit ihrem Fahrrad links in die Grenzwaldstraße abbiegen. Durch den Unfall wurde die Seniorin schwer verletzt. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr in der Sankt-Töniser-Straße in Tönisvorst/Vorst. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Tönisvorst fuhr in der Sankt-Töniser-Straße in Richtung St. Tönis. An der Kreuzung zur Kehn wollte er geradeaus weiterfahren. Plötzlich fuhr ein 74-Jähriger, ebenfalls aus Tönisvorst, mit seinem Fahrrad aus einem Feldweg auf die Straße, um die Straße in Richtung "Kehn" zu überqueren. Es kam zur Kollision, bei der der Mann stürzte und leicht verletzt wurde. /jk (250)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell