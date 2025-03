Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rollerfahrer fährt Fußgänger um und flüchtet

Viersen (ots)

Um kurz nach 21 Uhr am Montagabend hat ein Rollerfahrer auf der Königsallee in Viersen einen Fußgänger angefahren und ist dann geflüchtet. Ein anderer Rollerfahrer, der zufällig vorbeikam und den 19-jährigen Viersener am Boden liegen sah, nahm die Verfolgung des flüchtigen Rollers auf. Allerdings war dieser schneller als sein eigenes Gefährt, so dass er ihn zeitweise aus den Augen verlor. Allerdings gelang es später einem Einsatzteam der Polizei, in Dülken wieder Sichtkontakt zu bekommen und den 36-jährigen Viersener zu kontrollieren. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann Alkohol, Drogen oder beides konsumiert haben könnte. Deshalb wurden ihm Blutproben entnommen, deren Ergebnis och nicht vorliegt. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 36-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren, sein Führerschein wurde beschlagnahmt, sein Roller ebenfalls - zur Beweissicherung. Außerdem erhält das Straßenverkehrsamt Kenntnis von der Unfallflucht und den Gesamtumständen. Dort fällt dann die Entscheidung, ob und wann er seinen Führerschein zurückbekommt. /hei (248)

