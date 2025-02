Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 21.02.2025 gegen 14:15 Uhr kam es an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/Karl-Spindler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die PKW-Fahrerin befuhr die Karl-Spindler-Straße, um nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einzubiegen. Hierbei übersah diese den von rechts auf dem Radweg nahenden Fahrradfahrer, welcher den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Der Fahrradfahrer versuchte noch dem PKW auszuweichen, wodurch dieser jedoch stürzte und sich leicht am rechten Bein verletzte. Der Fahrradfahrer wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

