POL-PDLU: Mit 1,6 Promille Auto gefahren

Rödersheim-Gronau (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Dodge Ram durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der PKW stand in der Nacht in der Hauptstraße auf einem Parkplatz. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

