Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl in Mobilfunkladen - Haben Sie Hinweise?

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, kam es zu einem schweren Ladendiebstahl in einer Mobilfunkfiliale in der Hochstraße in Lobberich. Drei unbekannte männliche Personen betraten schwarz gekleidet und mit FFP2-Masken vermummt die Filiale und gingen direkt zu den Ausstellungstelefonen. Dort rissen sie wahllos Mobiltelefone samt der Sicherungskabel raus. Anschließend flohen sie in eine Gasse in Richtung Doerkesplatz. Zeuginnen und Zeugen beschreiben die Männer wie folgt: Zwei waren ca. 180 cm groß und schlank; einer der beiden trug eine Sonnenbrille und hatte ein Gesichtstattoo. Die dritte Person war ca. 170 cm groß und etwas kräftiger als die anderen beiden. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den Unbekannten verlief erfolglos. Haben Sie Hinweise zu dem Diebstahl? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (249)

