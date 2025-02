POL-PDNR: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 05.02.2025, ereignete sich in der Zeit von 16.35 Uhr bis 16.55 Uhr auf einem Parkplatz in Altenkirchen, Siegener Straße, ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Pkw Cupra Leon. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen ...

