Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 05.02.2025, ereignete sich in der Zeit von 16.35 Uhr bis 16.55 Uhr auf einem Parkplatz in Altenkirchen, Siegener Straße, ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Pkw Cupra Leon. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell