POL-UL: (HDH) BAB A7, km 823, Herbrechtingen - Tankanzeige nicht im Blick

37-Jähriger Fahrer bleibt mit Pkw auf der A7 liegen.

Ulm (ots)

Gegen 11.00 Uhr am Samstagmorgen melden diverse Verkehrsteilnehmer ein nicht abgesichertes Pannenfahrzeug auf der BAB A7 in Fahrtrichtung Kempten. Beim Eintreffen der Polizei gibt der Fahrer an, dass sein Mercedes-Benz aufgrund von Kraftstoffmangel liegen geblieben ist. Der 37-Jährige hat aber bereits jemanden verständigt, der ihm Diesel vorbeibringt. Da der Fahrer sein Fahrzeug nicht abgesichert hat, erwartet ihn nun eine Anzeige. Die Absicherung des Pkws wurde durch die Polizei übernommen.

++++++++++++++++2094629

