POL-UL: (UL) Laichingen - Tiefstehende Sonne führt zum Unfall und entlarvt Schwarzfahrer

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Citroen-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Feldstetter Straße. Nach dem dortigen Kreisverkehr überquerte ein 19-jähriger Fußgänger die Feldstetter Straße und wurde hierbei von dem Auto seitlich gestreift und über den Fuß gefahren. Anscheinend war der Fahrzeugführer durch die tiefstehende Sonne derart geblendet, dass er den Fußgänger dort nicht wahrnahm. Der leicht verletzte Fußgänger wurde am Unfallort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt und konnte danach seinen Weg fortsetzten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer einen gefälschten Führerschein vorlegte. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

