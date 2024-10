Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - 19-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Zu hohe Geschwindigkeit lässt Auto in Hangabsturz-Schutz rasen

Ulm (ots)

Gegen 18.55 Uhr wurde die Polizei am Freitag zu einem Unfall auf die Kreisstraße 1449 gerufen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Seat von der Roggenmühle in Richtung Treffelhausen gefahren. Auf Grund zu hoher Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Hangabsturzgitter hinein. Der Seat wurde nach dem Aufprall wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Das Hangabsturzgitter wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass die Straßenmeisterei gerufen werden musste, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Daher war die Kreisstraße fünf Stunden lang nicht uneingeschränkt befahrbar. Der 19-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Der Seat-Fahrer erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

