Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - 87-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Fahrer erleidet während der Fahrt einen medizinischen Notfall und verursacht einen Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Freitag befuhr gegen 14.45 Uhr ein 87-Jähriger mit seinem Mercedes die Landstraße 1164 von Gerstetten in Richtung Gussenstadt. Auf Höhe der Abzweigung nach Heuchstetten erlitt der Fahrer einen medizinischen Notfall in Folge dessen er nicht mehr in der Lage war sein Auto unter Kontrolle zu halten. Im Verlauf kam der Mercedes nach links in den Grünstreifen ab und kollidierte neben der Fahrbahn mit drei Bäumen. Hier wurde das Fahrzeug so abgewiesen, dass es auf dem Dach zum Liegen kam. Der 87-jährige Mercedesfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Er verstarb kurze Zeit später an den Folgen des Verkehrsunfalls. Die 87-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in einer nahen Klinik versorgt. An der Unfallstelle waren 30 Personen der örtlichen Feuerwehr vor Ort, zwei Fahrzeuge vom Rettungsdienst und ein Notarztwagen. Die Straßenmeisterei war ebenfalls zu Aufräumarbeiten an der Unfallstelle im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 2091059

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell