Ulm (ots) - Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem roten Ford in der Christian-Grüninger-Straße in Richtung Stuttgarter Straße. Vor ihm war ein schwarzer Pkw in gleicher Richtung unterwegs. Wie der 63-Jährige später der Polizei berichtete, sei das Auto vor ihm sehr langsam gefahren. Deshalb setzte der ...

