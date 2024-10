Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mehr Schaden als Beute

Zweimal waren am Mittwoch oder Donnerstag Einbrecher in Biberach am Werk.

Ulm (ots)

Das Ziel von Einbrechern waren zwei Gaststätten in der Biberacher Innenstadt. In einem Fall, bei dem die Einbrecher ein Cafe am Kesselplatz aufgesucht hatten, mussten sie draußen bleiben. Die Unbekannten hebelten zwischen 17.15 Uhr und 7.30 Uhr mehrmals an der Eingangstür zur Gaststätte, scheiterten jedoch an der stabilen Tür. Zurück blieb ein Schaden von rund 100 Euro.

Ein weiterer Einbruch fand zwischen 23 Uhr und 10 Uhr in der Glockengasse statt. Auch bei dieser Gaststätte hebelten die Unbekannten an der Eingangstür. Allerdings gelang ihnen nicht, die Tür zu öffnen. Deshalb hebelten die Einbrecher ein gekipptes Fenster auf. So konnten die Unbekannten einsteigen. Im Gaststättenraum stießen sie auf eine Geldkassette. Die nahmen sie samt Bargeld mit und flüchteten unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als das Diebesgut.

In beiden Fällen hat die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Sie prüft auch, ob die Taten möglicherweise zusammenhängen.

Geschäfte, Gaststätten und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilicher Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

