Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitag (18.10.2024, gegen 09:30 Uhr) nahm die Polizei drei Tatverdächtige nach einem Wohnungseinbruch in der Malzstraße fest. Die drei Männer sollen sich unter dem Vorwand, Post auszuliefern, Zutritt in ein Mehrfamilienhaus verschafft haben und gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sein. Dabei soll eine Person eine Jacke eines Paketzustellers getragen haben. Anschließend seien die drei Personen laut Zeugenaussagen, teilweise maskiert, zu Fuß geflüchtet. Aus der Wohnung soll ein Karton entwendet worden sein. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung trafen die eingesetzten Beamten an der Holzer Straße zunächst zwei Tatverdächtige an (einen 19-Jährigen mit einer deutschen und spanischen Staatsangehörigkeit und einen 24-jährigen Togolesen). Nach einem Zeugenhinweis konnte der dritte Tatverdächtige (ein 26-jähriger deutsch-türkischer Staatsbürger) angetroffen werden, welcher sich im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Chlodwigstraße aufhielt. Zudem fanden die Beamten den mutmaßlich aus der Wohnung entwendeten Karton auf. Darin befand sich eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel. Zur Prüfung von Haftgründen nahm die Polizei die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 26-jährige Tatverdächtige Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl gegen den Mann erließ.

