Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Angebliche Wunderheilerinnen ergaunern mehrere tausend Euro, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Bad Wildungen wurde am Montagmorgen (18. März) Opfer von Betrügerinnen, die sich als Wunderheilerinnen ausgaben. Ihren Aberglauben musste die Seniorin teuer bezahlen. Sie verlor mehrere Tausend Euro.

Die 79-Jährige war am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Dr.-Born-Straße in Bad Wildungen unterwegs, als sie von zwei ihr unbekannte Frauen auf Russisch angesprochen wurde. Die Betrügerinnen schilderten der Frau, dass ihr und ihren Angehörigen was Schlimmes passieren werde. Diesen Fluch könne sie aber abwenden, wenn sie eine größere Summe übergebe. Das Geld erhalte sie danach sofort zurück.

Da die Seniorin das glaubte, ging sie nach Hause und holte mehrere tausend Euro, die sie anschließend an die beiden Frauen übergab. Eine Täterin packte das Geld in ihre Tasche, lief ein paar Mal um die gutgläubige 79-Jährige herum. Danach zog sie ein mit einem Faden umwickeltes Handtuch aus der Tasche und übergab dieses an ihr Opfer. Dabei erklärte sie, dass dieses Päckchen mit dem Geld erst in zehn Tagen geöffnet werden dürfe, da ansonsten der Fluch nicht abgewendet werden könne.

Die 79-Jährige nahm das umwickelte Handtuch mit nach Hause. Da sie nun misstrauisch geworden war, öffnete sie das Päckchen. Dabei wurde schnell klar, dass sie auf Betrügerinnen hereingefallen war: Das Päckchen war nur mit Papierschnipseln gefüllt. Die Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

Beide etwa 50 bis 60 Jahre alt,

beide sprachen fließend Russisch,

beide hatten schwarze Haare,

eine trug schwarzes Barrett und schwarze Jacke.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell