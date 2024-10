Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kopfschütteln führt zur Körperverletzung

44-jährige Radfahrerin wird von Autofahrer geschlagen

Ulm (ots)

Eine 44-Jährige befuhr am Freitag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den landwirtschaftlichen Verbindungsweg im Wolfental in Richtung Saulgauer Straße. Hierbei begegnete ihr ein Autofahrer mit seinem VW. Da der Weg nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist, schüttelt die 44-Jährige ihren Kopf. In der Folge hielt der Fahrer des VW an. Er stellte die Radfahrerin zur Rede, beleidigte sie und schlug sie mit seinem Handy. Die Biberacher Polizei ermittelte den Autofahrer. Es handelte sich um einen 77-Jährigen, der unberechtigt diesen landwirtschaftlichen Weg benutzt hatte. Er sieht nun einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen. Außerdem wird die Führerscheinstelle über diesen Vorfall informiert.

+++++++++++++++++++++ 2090561

