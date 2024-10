Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Glimpflich endet ein Unfall in der Leipzigstraße.

Ulm (ots)

Am Samstag um 14.25 Uhr befährt ein 42-Jähriger mit seinem Fahrrad die Leipzigstraße. Auf Höhe des dortigen Supermarkts biegt die 59-Jährige Pkw-Lenkerin auf die Straße ein und übersieht den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dank einer schnellen Reaktion, kann der Fahrradfahrer eine Kollision zwischen Pkw und Fahrrad verhindern. Leider bremst der 42-Jährige so stark, dass er über den Lenker des Rads fliegt und mit dem Kotflügel des Pkws kollidiert. Glücklicherweise zieht sich der Geschädigte lediglich oberflächliche Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung war nicht von Nöten. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 1000 Euro.

