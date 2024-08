Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Zeugen gesucht

Zetel (ots)

Am 15.08.2024, gegen kurz nach 18:00 Uhr, kam es in Zetel, an der Kreuzung Neuenburger Straße Ecke Markthamm, zu einem Verkehrsunfall.

Ein männlicher Fahrzeugführer bog aus der Straße Markthamm nach links in die Neuenburger Straße ab, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Dabei touchierte der Unfallverursacher den Pkw einer 55-jährigen Frau aus Zetel, die zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug warten musste, und beschädigte diesen.

Nach dem Vorfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Varel bittet alle Zeugen des Unfalls, ihre sachdienlichen Beobachtungen unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

