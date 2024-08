Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherer Schulweg - Kleine Gelbe Füße

Varel/Friesische Wehde

An diesem Montag hatten die Erstklässler ihren ersten richtigen Schultag. "Und damit nehmen auch die Schulanfänger ab sofort am Straßenverkehr teil", teilt die Polizei mit. Um den Kindern zu helfen, sicher zur Schule zu kommen, hat die Polizei erneut die Aktion "Kleine Gelbe Füße" gestartet. "Vor dem Schulanfang sprühen wir wie in den Vorjahren Farbmarkierungen in Form von kleinen gelben Füßen auf die Wege", erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel.

Überall, wo gelbe Füße auf den Fußweg gesprüht sind, müssen Kinder anhalten und sich vergewissern, dass kein Auto kommt, bevor sie die Straße überqueren. Diese Markierung soll ihnen helfen, sich richtig zu verhalten und nicht ohne zu schauen auf eine Straße zu laufen. Zusätzlich wurden von der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde in Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb Varel und den Bauhöfen der Gemeinden Banner mit der Aufschrift "Achten Sie auf Kinder" angebracht.

Die Polizei Varel weist darauf hin, dass insbesondere in den ersten Wochen verstärkt vor den Grundschulen kontrolliert wird, um den Kindern und Eltern eine gewisse Sicherheit zu bieten. Für einen sicheren Schulweg gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Fahren Sie vorausschauend und seien Sie stets bremsbereit. - Üben Sie rechtzeitig mit den Kindern, um Risiken und Gefahren auf dem Schulweg zu erkennen und zu vermeiden.

- Nutzen Sie die kleinen gelben Füße als Orientierungshilfe. - Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschnallt ist.

Lassen Sie Ihr Kind immer zur Gehwegseite aussteigen und achten Sie auf Radfahrer sowie bestehende Halt- und Parkverstöße. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders in der Nähe von Schulen aufmerksam zu sein und Rücksicht auf die neuen Schulanfänger zu nehmen.

