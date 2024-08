POL-WHV: Versuchter Einbruch in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am 14.08.2024 kam es im Zeitraum von 10:55 Uhr und 11:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße 94 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein silberfarbener Pkw der Marke Skoda vermutlich beim Ein-oder Ausparken an der Fahrerseite beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner ...

