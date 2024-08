POL-MFR: (847) Straßensperrung auf Grund Eicharbeiten am Dienstag (13.08.2024) - Verkehrshinweis

Nürnberg (ots) - Am Freitagmorgen (09.08.2024) brannte eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Eine 86-jährige Frau und zwei Polizeibeamte mussten wegen einer Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 03:15 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung in der Walter-Meckauer-Straße ein Feuer ...

