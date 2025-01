Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss am Steuer

Ettenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Schmieheimer Straße haben die Beamten des Polizeireviers Lahr gegen einen 28 Jahre alten Mann gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Der Autofahrer soll nach derzeitigem Sachstand gegen 19.25 Uhr aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Während ein Beifahrer ohne Blessuren davonkam, wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme versuchte sich der Mann wiederholt vom Unfallort zu entfernen. Wie sich herausstellte, dürfte der Grund in seiner starken Alkoholisierung gelegen haben. Er sperrte sich vor Ort gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste letztlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Dienstelle gebracht werden. Nach einer erfolgten Blutentnahme musste er letztlich in der Gewahrsamszelle ausnüchtern.

/ya

