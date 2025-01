Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Nach einem Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz der Fähre in der Rheinstraße am Montagnachmittag, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unbekannter hatte eine Scheibe eines Pkw der Marke Daimler-Benz eingeschlagen und eine Handtasche samt Geldbeutel entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr zu wenden. /em

